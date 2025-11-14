Metroid Prime 4: Beyond Letzte Vorschau: Samus kehrt in einem vertrauten, aber unterhaltsamen vierten Kapitel zurück

HQ

Es rückt immer mehr ein Jahrzehnt her, seit Metroid Prime 4 angekündigt wurde. Es war im Jahr 2017, als Nintendo der Welt die Existenz des Spiels enthüllte, und wir nähern uns nun dem Ende des Jahres 2025 und es ist endlich an der Zeit, dass es erscheint. Da die Veröffentlichung für den 4. Dezember geplant ist, hatte ich die Gelegenheit, den ersten Teil des Titels auszuprobieren und einen ersten Eindruck von dem actiongeladenen Gameplay und den neuen Mechaniken zu bekommen, die die Metroid Prime -Formel weiterentwickeln sollen.

HQ

Bevor wir uns jedoch damit befassen, ist es erwähnenswert, dass diese Vorschau nicht den offenen Bereich erreicht hat, in dem Samus ' Fahrrad namens Vi-O-La zu sehen ist. Es endete, als wir gerade auf dem Weg zu dem Gebiet waren, in dem dieses Fahrzeug verfügbar ist, aber Nintendo gab eine kurze Erklärung, worum es sich in diesem Bereich handelt und wie er aufgebaut ist. Der beste Weg, es zu beschreiben, ist, dass es Hyrule Field von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ähnelt. Es ist eine offene Fläche, die du bereist, um die verschiedenen Dungeons zu erreichen, wobei dies Orte sind, die du besuchen musst, um Schlüssel zu erhalten, um einen Teleporter zu aktivieren, mit dem du aus der "Welt" entkommen kannst, in der Samus gefangen ist. Ja, es ist eine ganz typische "Geh zu einem Level und sammle einen Gegenstand"-Formel, aber mit dem zusätzlichen Vorbehalt des Metroidvania -ähnlichen Fortschritts, bei dem es in jedem Level Geheimnisse und Extras gibt, die nur erworben werden können, wenn du neue Fähigkeiten und Upgrades entdeckst und schnappst.

Warum ist Samus gefangen, fragen Sie? Im Wesentlichen beginnt die Geschichte damit, dass Samus einen Notruf absetzt und bald damit beauftragt wird, einer Gruppe von Soldaten dabei zu helfen, ein seltsames und mächtiges Artefakt von einer belagerten Basis zu schützen und zu evakuieren. Alles fällt jedoch ziemlich schnell auseinander, als der Kopfgeldjäger Sylux auftaucht und das Artefakt beschädigt und Samus und die in der Nähe befindlichen Personen in eine mysteriöse neue Welt transportiert.

Werbung:

Dieser Ort ist Viewros, ein ferner Planet, der viele Schattierungen von Pandora aufweist. Der Eröffnungsbereich von Viewros ist ein dichter Dschungel voller biolumineszierender Flora und gefährlicher Fauna, und das alles im Schatten eines riesigen Baumes, der dem Hometree aus Avatar sehr ähnlich ist. In diesem Bereich fängst du wirklich an, wieder in den Metroid -Stil zu schlüpfen, während du durch verschiedene Bereiche wanderst, alle Bedrohungen besiegst, die sich dir in den Weg stellen, und auf Hindernisse stößt, die du nicht überwinden kannst... noch. Du navigierst, erkundest, wanderst umher, bis du den richtigen Weg gefunden hast, und das führt zu mächtigen Upgrades, um Zugang zu diesen zuvor unzugänglichen Bereichen zu erhalten. Es ist ein Metroid Spiel und man erwartet Metroidvania -ähnlichen Fortschritt, und das ist hier sehr präsent, auch wenn es viel kleiner und einfacher ist als beispielsweise das Original Metroid Prime oder sogar Metroid Dread. Obwohl dies nur der erste Vorgeschmack war, könnte sich dies im Laufe der Stunden ändern.

Einige der Fähigkeiten und Upgrades, die Samus erhält, sind einfach und vertraut, seien es Raketen, um gehärtete Oberflächen zu zertrümmern, oder psychische Bomben, die in Morph Ball Form platziert werden können. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass Samus von der uralten Rasse der Viewros, Kreaturen, die als Lamorn bekannt sind, mit übersinnlichen Kräften gesegnet wurde, und mit diesen Kräften, die ihr zur Verfügung stehen, kann sie mit Teilen der Welt auf Force -ähnliche Weise interagieren und sie manipulieren. Letztendlich ist es ein ziemlich rudimentäres System, das im Wesentlichen eine Erweiterung des Scanner-Tools ist, mit dem Metroid Prime -Veteranen nur allzu vertraut sind.

Also sammelst du Fähigkeiten und Upgrades und machst immer weiter Fortschritte im Level, entdeckst Überlieferungen und Informationen, die sich auf die Situation beziehen, in der sich Samus befindet. In diesem Sinne ist es sehr traditionell Metroid Prime, zumindest bis man einen anderen Mitmenschen trifft, einen Soldaten, der wie Samus in dieses Reich transportiert wurde. Für eine kurze Zeit hat es die charakteristische Isolation und Stille der geliebten Metroid Prime Spiele. Neben dem Zwitschern und den Hintergrundgeräuschen des Dschungels sind die einzigen anderen Geräusche, die die Ruhe unterbrechen, die Schläge von Samus ' Blaster, und ehrlich gesagt ist das genau das, was man sich von einem neuen Kapitel dieser Serie wünscht. Das ist auch der Grund, warum der Soldatengefährte, der vor sich hin plaudert und quietscht, wenn sich die Gefahr nähert, wahrscheinlich viele Veteranen-Metroid Prime Fans auf den falschen Rand haut, da es im Wesentlichen so ist, als würde man dem Doom Slayer einen Cortana -ähnlichen Begleiter geben, der es einem nicht einfach nur erlaubt, den immersiven Moment zu umarmen.

Werbung:

Die Action fließt trotzdem gut und die Levelstruktur funktioniert ohne Knicke. Es gibt Fähigkeitentiefe, die Irrungen und Wirrungen erfordert, um sie zu verstehen und zu meistern, und sie hat auch viele Geheimnisse in petto. Das Weltdesign ist atemberaubend und farbenfroh, die Steuerung ist flüssig und reaktionsschnell (auch wenn die Maussteuerung vielleicht ein paar Optimierungen benötigt, um sie weniger mühsam zu machen), und es gibt die Option von zwei Grafikmodi, die beide sehr gut funktionieren. Metroid Prime 4: Beyond ist kein gnadenlos schnelles Spiel, sodass du bequem in 4K/60FPS spielen kannst, während du angedockt bist, oder es umschalten und die Qualität ein wenig verringern kannst, um stattdessen 120FPS zu nutzen. Beide Optionen funktionieren meiner Erfahrung nach wunderbar.

Als letzter Punkt ist es erwähnenswert, dass es in diesem Spiel einige großartige Bosskämpfe geben wird, die innovative Lösungen erfordern, um sie zu überwinden. Während dieser Sitzung hatte ich den Luxus, mich zwei großen Gegnern zu stellen, einem, bei dem es einfach darum ging, zu rennen und zu schießen, während man klare Schwachstellen anvisierte, um ihn anfällig für Schaden zu machen, und einen zweiten, bei dem ich eine der psychischen Kräfte von Samus ' einsetzen musste, um eine Phase der Verwundbarkeit zu erzeugen. Beide waren unterhaltsam und spannend und wenn sie gute Beispiele dafür sind, was noch kommen wird, werden die Bosskämpfe zweifellos eines der Highlights dieses Spiels sein.

HQ

Trotzdem denke ich, dass Metroid Prime 4: Beyond in den Augen der Fans je nach Person variieren könnte. Wenn du kein eingefleischter Metroid Fan bist (wie ich), jemand, der die Spiele schätzt und genießt, aber diese Franchise nicht lebt und atmet, gibt es viel an diesem Spiel zu lieben und es sollte für ein erfüllendes Action-Erlebnis sorgen. Wenn Metroid ein Teil Ihrer Persönlichkeit ist und Sie seit acht Jahren mit angehaltenem Atem auf dieses Spiel warten, wird es wahrscheinlich Teile geben, die Sie in die falsche Richtung reiben und vielleicht nicht den himmelhohen Erwartungen gerecht werden, die in früheren außergewöhnlichen Teilen gesetzt wurden. Die Meinungen zu diesem Spiel werden unterschiedlich sein, aber abgesehen davon ist mir eine Sache aufgefallen, dass es sich nicht wie ein Spiel anfühlte, das (mindestens) acht Jahre Entwicklung erforderte, und es schien mir auch nicht ein Projekt zu sein, das ein wahres Beispiel dafür sein wird, was die Switch 2 auf den Tisch bringen können. Es ist vielleicht ein bisschen sicher und vertraut, aber es hat auch Spaß gemacht, also wie die Switch 2 -Ära als Ganzes bisher, solltest du wahrscheinlich nicht erwarten, umgehauen zu werden, selbst wenn du eine gute Zeit mit Metroid Prime 4: Beyond haben wirst.