Metroid Prime 4: Beyond ist jetzt erhältlich! Laut einer Werbetafel der Londoner U-Bahn...

Es scheint, als hätte Nintendo in London ein wenig Mist gebaut, denn Adleraugen-Fans haben bemerkt, dass in der Londoner U-Bahn-Station von Oxford Circus eine neue Werbetafel aufgestellt wurde, die zu besagen scheint, dass ein riesiger First-Party-Titel (derzeit ohne festes Veröffentlichungsdatum) tatsächlich schon veröffentlicht wurde.

Es ist Metroid Prime 4: Beyond, von dem wir sprechen, da das Spiel Gegenstand einer neuen Werbung war, die behauptet, dass das Projekt für Switch und Switch 2 tatsächlich "jetzt erhältlich" ist. Die Werbetafel wurde von Reddit-Nutzer Orchestar gesichtet und abgebildet. Diese Person hat die Werbetafel sogar aus einer Vielzahl von Blickwinkeln aufgenommen, um zu beweisen, dass es sich nicht um einen mit Photoshop bearbeiteten Schrei nach Aufmerksamkeit handelte.

Was das bedeutet, bleibt ungewiss, denn obwohl wir davon ausgehen, dass Metroid Prime 4: Beyond eher früher als später eintreffen wird, scheint eine Veröffentlichung im Juli zusammen mit Donkey Kong Bananza höchst unwahrscheinlich, was bedeutet, dass die andere früheste Option ein Debüt Anfang August zwischen den Switch 2 verbesserten Ausgaben von Super Mario Party Jamboree und Kirby und das vergessene Land wäre. Wahrscheinlicher wäre natürlich ein Debüt im September, da das Spiel der große Titel des Monats wäre, gefolgt von Pokémon-Legenden: Z-A im Oktober und dann wahrscheinlich Hyrule Warriors: Age of Imprisonment im November/Dezember, um das aktuelle Startfenster "Winter 2025" einzuhalten.

Wann, glaubst du, werden wir Metroid Prime 4: Beyond spielen?