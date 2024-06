Metroid Prime 4: Beyond Entwicklerteam endlich enthüllt

HQ

So viele Jahre des Wartens, und jetzt ist es fast vorbei. Der nächste Teil von Metroid Prime, Metroid Prime 4: Beyond, wird nächstes Jahr erscheinen, ohne weitere Verzögerungen, ohne Neustarts, ohne Probleme. Es war ein gewundener Weg, und wenn Nintendo nicht fest davon überzeugt wäre, dass sie hier etwas sehr Gutes haben, hätte jedes andere Unternehmen die Entwicklung verworfen oder erheblich zurückgefahren.

Retro Studios hat unterdessen im Schatten gearbeitet und Talente gesammelt, seit sie 2019 wieder von vorne angefangen haben, und jetzt hat VGC einen langen Bericht zusammengestellt, der endlich enthüllt, wer die Schöpfer von Metroid Prime 4: Beyond sind. Über 120 Namen aus AAA-Projekten, sowohl bei Nintendo als auch außerhalb, darunter Art-Designer von Bluepoint Games' Demon's Souls, Naughty Dog und Santa Monica Studios sowie Veteranen der ersten drei Metroid Prime-Spiele.

Das ist auf der künstlerischen Seite, aber wenn es um Leveldesign geht, gibt es Veteranen von Donkey Kong Country, Mass Effect und sogar Call of Duty Black Ops 5. Obwohl die Liste mit 121 developers endet, kann es sein, dass andere Namen ausgelagert wurden, wie der Nintendo Prime-Account anmerkt. Mit dieser Liste hat Metroid Prime 4: Beyond ein Entwicklerteam von der Größe des zukünftigen Mario 3D, von dem wir uns vorstellen, dass es zusammen mit Switch 2 veröffentlicht wird, also macht Nintendo ein All-in-Angebot, um Metroid zu neuen Höhen der Popularität zu führen und vielleicht Metroid Dread als den größten Seller der Serie in seiner Geschichte zu übertreffen.