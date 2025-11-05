Metroid Prime 4: Beyond bekommt einen neuen Trailer, der der Switch 2-Version gewidmet ist

HQ

Eines der Nintendo-Spiele, nach dem die Fans in den letzten zehn Jahren am meisten verlangt haben, ist Metroid Prime 4: Beyond. Und heute ist es tatsächlich weniger als ein Monat bis zur Veröffentlichung am 4. Dezember.

Vielleicht geht es nur uns hier in der Redaktion so, aber es fühlt sich so an, als ob der Hype nicht ganz so groß ist, wie man vielleicht denkt, was möglicherweise daran liegen könnte, dass Samus Aran dieses Mal ein Motorrad (namens Vi-0-La) hat, mit dem sie durch die offenen Umgebungen des Spiels auf dem Planeten Viewros fahren kann. Dies hat einige Kritik von besorgten Fans hervorgerufen, die der Meinung sind, dass es von der klassischen Metroid Prime-Formel abweicht.

Wir werden es mit Sicherheit herausfinden, wenn es Zeit für den Test ist, aber jetzt hat Nintendo kurzerhand einen neuen Trailer für den Titel veröffentlicht, der uns einen Blick auf das Gameplay, das umstrittene Motorrad, Feinde (Lamorn Mechanoid, Psy-bot Soldier und den Boss Aberax) und mehr gewährt.

Schauen Sie sich das Video unten an und vergessen Sie nicht, dass Metroid Prime 4: Beyond neben Switch 2 auch für Switch verfügbar ist.