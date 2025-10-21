Metroid II: Return of Samus ist jetzt auf Nintendo Music verfügbar

Hast du Lust auf die gute alte 8-Bit-Glückseligkeit? Wenn ja, dann hast du Glück, denn Metroid II: Return of Samus wurde offiziell zu der ständig wachsenden Bibliothek von Soundtracks hinzugefügt, die auf Nintendo Music verfügbar sind. Das bedeutet, dass Sie einige zeitlose Klassiker wie "Surface of SR388" wieder aufleben lassen können.

Sicher, Metroid II: Return of Samus ist wegen seiner Musik kaum in Erinnerung geblieben. Aber gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass der minimalistische Soundtrack, der durch die Einschränkungen der Hardware definiert wird, immer noch einen eigentümlichen Charme versprüht. Es ist rohe Chiptune-Güte mit einem Hauch von unheimlicher Isolation.

Natürlich hätten die meisten von uns es vorgezogen, wenn stattdessen Super Metroid, Fusion oder sogar Zero hinzugefügt worden wären. Aber es gibt auch gute Gründe, die oft weniger bekannten Spiele zu unterstützen und hervorzuheben. Was man definitiv über Samus' Ausflug auf dem guten alten Game Boy sagen kann.

Was ist dein Lieblingstrack aus Metroid II?