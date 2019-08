Metro-Autor arbeitet bereits an Geschichte vom kommenden Metro 4

Im neuesten Investorenreport von THQ Nordic haben wir den ersten Hinweis auf das vierte Kapitel der russischen Endzeit-Apokalypse Metro erhalten, was so kurz nach dem Release von Metro: Exodus eine angenehme Überraschung ist. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht viel über dieses Spiel, doch der Autor des Ausgangsmaterials, Dimitry Glukhovsky, soll sich wohl bereits mit der Geschichte beschäftigen. Auf seinem Instagram-Profil bestätigte er, dass er in der Tat am Skript des vierten Spiels arbeite - im Gegensatz zu den vorherigen Ablegern. Dort hatte sich Entwickler 4A Games am vorhandenen Material orientiert und es stellenweise auch nach eigenem Ermessen interpretiert. Ob Artyom in Metro 4 wieder eine Rolle spielen wird, ist noch nicht bekannt.