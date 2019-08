Metro Exodus-Erweiterung "The Two Colonels" flambiert heute

4A Games hat die mediale Aufmerksamkeit der Gaming-Presse gestern Abend für sich genutzt, um uns in Köln noch einmal auf die Veröffentlichung ihrer Story-Erweiterung von Metro Exodus hinzuweisen. "The Two Colonels" wird im Laufe des Tages auf allen Plattformen erscheinen und die Geschichte von Colonel Khlebnikov erzählen. Der General dringt im DLC in das Gebiet Nowosibrisk vor, um die Gegend für das Aurora-Team zu erkunden. Diese Erweiterung ist der erste Teil des geplanten Erweiterungspasses, die zweite Episode erscheint nächstes Jahr. Ein heißer Trailer zeigt den Flammenwerfer, mit dem ihr in der dichten Metro kämpft:

