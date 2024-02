Metro Exodus überschreitet 10 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Metro Exodus feiert sein fünfjähriges Jubiläum und zu diesem Anlass hat der Entwickler 4A Games bekannt gegeben, dass der Action-Titel die Marke von 10 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Aber das ist noch nicht alles, was 4A zu diesem Jubiläum geplant hatte, denn es kündigte weiterhin die Zukunft an...

In einer Roadmap haben wir gesehen, dass 4A nicht nur Metro Awakening VR irgendwann später in diesem Jahr auf Virtual-Reality-Systemen erscheinen wird, sondern auch weiterhin die Fans für den nächsten Teil der Serie neckt und begeistert. Uns wird nicht gesagt, wie dieses Spiel heißt oder wann es erscheinen wird (weit über die 2020er Jahre hinaus, aber das ist so gut wie sicher), aber es wird darauf hingewiesen, dass das Spiel erst weiter gezeigt wird, "wenn es fertig ist".

Freuen Sie sich auf mehr Metro ?