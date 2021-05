Metro Exodus strahlt Raytracing-Glanz im Juni auf aktuelle Konsolen

You're watching Werben

Heute erschien die optisch aufgemotzte Raytracing-Version von Metro Exodus auf dem PC, doch am verstrahlten Horizont leuchtet bereits das Current-Gen-Konsolen-Update. Am 18. Juni werden Besitzer des Actionspiels auf Xbox One und Playstation 4 in der Lage sein, ohne zusätzliche Kosten auf die dedizierten Xbox-Series- und Playstation-5-Editionen aufzurüsten, die heute angekündigt wurden. Physische Ausgaben (mitsamt der beiden Erweiterungen) für die neuen Formate wird es ebenfalls geben, bestätigt Publisher Deep Silver.

Metro Exodus wird auf Xbox Series X und Playstation 5 in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde abgespielt werden, während Microsofts Xbox Series S Full-HD-Auflösung bei 60 fps packt. Raytracing-Optionen sollen bemerkbar sein, ebenso wie etwaige Spielereien von Sound-Technologien und Controller-Features. Im Detail geht 4A Games darauf im neuen Video ein.

