Metro Exodus hat sich seit dem Start 8,5 Millionen Mal verkauft

HQ

Da Embracer uns kürzlich einige Informationen zu seinen Finanzergebnissen für das 4. Quartal 2023 gegeben hat, können wir sehen, wie gut sich viele der unter seinem riesigen Banner veröffentlichten Spiele entwickelt haben. Selbst bei weniger aktuellen Titeln wie Metro Exodus aus dem Jahr 2019 sehen wir beeindruckende Zahlen.

Exodus stellte mit 8,5 Millionen verkauften Einheiten und 10 Millionen Spielern auf der ganzen Welt einen neuen Höchststand für das Franchise auf. Bei dieser Art von Popularität würde man erwarten, dass dies nicht das Ende des Franchise ist.

Bereits im Februar berichteten wir, dass die Fortsetzung von Metro Exodus von Anfang bis Ende spielbar war, also besteht hoffentlich die Chance, dass bald etwas darüber enthüllt wird. Offensichtlich stehen im nächsten Monat viele große Veranstaltungen an, also können wir dann vielleicht einen Blick darauf erhaschen.