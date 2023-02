Metro Exodus' Fortsetzung ist von Anfang bis Ende spielbar

HQ

Die Metro-Spiele sind sowohl aufgrund des Erfolgs von Dmitry Glukhovskys Büchern beliebt, können aber auch für sich alleine stehen und haben tatsächlich eine Reihe neuer Leute in das gesamte Franchise eingeführt.

Es ist also kein Geheimnis, dass viele Leute gespannt sind, was als nächstes von den Metro-Spielen kommt. Mit dem letzten Eintrag in der Franchise, Metro Exodus, der 2019 veröffentlicht wird, scheint es fast Zeit für uns zu sein, seine Fortsetzung zu bekommen.

Laut Insider Gaming befindet sich die Metro Exodus-Fortsetzung in der Entwicklung und ist sogar von Anfang bis Ende spielbar. Nun, das bedeutet nicht, dass wir es nächste Woche spielen werden, aber es gibt uns Hoffnung, dass es irgendwann in diesem Jahr enthüllt werden könnte.

Wir wissen, dass die Metro Exodus-Fortsetzung seit 2020 in Arbeit war, nachdem 4A Games die Informationen auf seiner Website bestätigt hatte. Mit diesen Neuigkeiten könnten wir jedoch eher früher als später sehen, wie das Spiel aussieht.

Bist du gespannt auf ein weiteres Metro-Spiel?