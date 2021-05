You're watching Werben

Metro Exodus wurde auf dem PC erst vor einigen Wochen mit der sogenannten "Enhanced Edition" erweitert und diese enthält ein überraschendes Extra. Sie unterstützt das haptische Feedback vom Dualsense-Controller der Playstation 5. Damit ist der Ego-Shooter eines der ersten PC-Spiele, die diese Funktion aufgreifen (obwohl die Kompatibilität des Eingabegeräts bereits einige Monate zurückliegt). Was diese Enhanced Edition sonst so kann, verraten wir euch in unserer Kritik.

Quelle: PC Gamer, Resetera.