Metro erhält in diesem Jahr die PS VR2-Behandlung

Es gab eine ganze Reihe von Gerüchten, dass ein neues Metro-Spiel während der kürzlich beendeten State of Play Sendung angekündigt werden sollte, und sie hatten sicherlich Recht.

Im Rahmen der Sendung enthüllte der Entwickler Vertigo Games, dass er derzeit an einem Titel namens Metro Awakening arbeitet. Das Spiel soll exklusiv für VR entwickelt worden sein und die immersiven Funktionen nutzen, die das PS VR2-System und seine Sense Controller mit sich bringen.

Worum es in dem Spiel geht, so wurde die Erzählung von Serienschöpfer Dmitry Glukhovsky geschrieben und ist als Prequel angelegt, das im Jahr 2028 spielt (nur noch vier Jahre entfernt, wie beunruhigend!). Die Inhaltsangabe der Handlung lautet laut PlayStation Blog wie folgt:

"Du schlüpfst in die Rolle von Serdar, einem Arzt, der in den klaustrophobischen, verstrahlten U-Bahn-Tunneln des postapokalyptischen Moskaus nach seiner Frau sucht. Während Serdar sich tiefer in die Metro vorwagt, werden sein Mut und sein Verstand durch die übernatürlichen Kräfte, denen er begegnet, auf die Probe gestellt und die Ereignisse in Gang gesetzt, die zu seinem spirituellen Erwachen führen, als etwas ganz anderes... "

Das Gameplay wird natürlich in der Ego-Perspektive spielen und versuchen, Stealth-, Überlebens- und Kampfelemente zu verschmelzen, und das alles auf die charakteristischeMetro herzzerreißende und furchteinflößende Art und Weise.

Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum, da wir nur wissen, dass Metro Awakening irgendwann in diesem Jahr für PS VR2-Systeme erscheinen wird. Du kannst dir den Trailer für das Spiel unten ansehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was es zu bieten haben wird.