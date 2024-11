Metro Awakening VR

HQ

Die Metro-Spiele von 4A Games haben durch ihre persönliche Geschichte und Umgebung, vor allem aber durch ihre technische Raffinesse beeindruckt. Kein Wunder also, dass die Erwartungen in die Höhe schnellten, als bekannt wurde, dass der nächste Teil der Serie ein Virtual-Reality-Erlebnis sein würde. Im Gegensatz zu anderen Metro-Spielen ist Metro Awakening die Idee des langjährigen Entwicklers virtueller Spiele Vertigo Games, so dass die unterirdische Welt des Moskaus nach dem Atomkrieg in guten Händen ist. Oder doch?

Vor den Ereignissen von Metro 2033 erfährt Sedar, ein Feldarzt, der von einer Dienstreise zurückkehrt, dass seine Frau keine Medikamente mehr gegen Angstzustände hat. Dies hat bereits zu Problemen in der Gemeinde geführt, so dass Sedar sich zum Wohle der Allgemeinheit und für seine Frau aufmacht, um mehr Drogen außerhalb des sicheren Netzwerks zu finden, wo tödliche Gefahren in vielen Formen warten.

Metro Awakening hält sich mit der Story nicht viel zurück. Das Leben unter Tage, der Kampf gegen Mutanten und das Warten auf den Tod, ist eine düstere Angelegenheit, die dem Spieler auf Schritt und Tritt sichtbar und greifbar gemacht wird. Die Charaktere versuchen, wo immer sie können, Hoffnung zu finden, aber das harte Schicksal der Charaktere sorgt dafür, dass das Spiel dich nicht mit einem guten Gefühl zurücklässt. Teilweise aus diesem Grund fühlt es sich schwer an, das Erwachen zu erleben. Unter der Erde ist es die ganze Zeit dunkel, und selbst die wenigen Lichtquellen müssen alle paar Augenblicke gewartet oder aufgeladen werden, um nach vorne zu sehen. Gleichzeitig bedeutet die helle Außenluft einen knisternden Geigerzähler und damit eine sich rasant entwickelnde Augenverwischung und Übelkeit. Der Balanceakt, bei Tageslicht lebendig gekocht zu werden oder im Schatten von Monstern zerfleischt zu werden, fordert seinen Tribut.

Der spannende Kampf ums Überleben wird durch die Augen des Helden erlebt. In beengten Umgebungen kommst du auf unkomplizierte Weise voran, entweder durch Teleportieren oder durch freies Herumlaufen mit virtuellen Händen, durch eine Vielzahl von Herausforderungen. Der Fortschritt ist ausgewogen zwischen Begegnungen mit Monstern und dem Lösen kleiner Rätsel, aber die meiste Zeit verbringt man damit, durch leere Korridore und Gebäuderuinen zu wandern, was zugegebenermaßen ein wenig mühsam wird.

Technisch ist Metro Awakening gut gepflegt. Die Hände des Charakters folgen den Bewegungen des Controllers genau, was gut ist, denn sie sind es gewohnt, Dinge im Spiel herumzuschnippen. Unter anderem muss der Spieler Ventile drehen, um sie zu schließen, das Ladegerät scrollen, Türen kurbeln und Waffen laden, einschließlich der Handhabung der Magazine. Die Aktionen laufen reibungslos ab und es gibt viel zu tun, aber die Wiederholung der gleichen Dinge kann manchmal frustrierend sein. Insbesondere das Aufladen der Stirnlampe durch Fummeln mit dem Ladegerät ist logisch, aber wenn man es alle paar Minuten noch einmal macht, wird es nach ein paar Stunden Spielen wirklich nervig. Neben der Handhabung der Waffe wurde auch das Schießen so authentisch wie möglich gestaltet. Das bedeutet vor allem, dass ein Schießen aus der Hüfte nicht möglich ist. Wenn du nicht genau durch die Körnung oder das Visier zielst, ist es fast hoffnungslos, Ziele zu treffen, insbesondere etwas kleinere. Selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad stellt dies eine Herausforderung im Angesicht eines mehrköpfigen Schwarms von Feinden dar. Während ich den Realismus in Spielen genauso schätze wie in Filmen, spiele ich Spiele teilweise zum Eskapismus und zur Unterhaltung. Das wirkliche Leben, zumindest wenn es gespielt wird, ist langsam und letztendlich langweilig.

Der visuelle Look des Spiels ist genau richtig. Es gibt viele Details, um die Umgebung zu beleben und das unterirdische Moskau stimmungsvoll erscheinen zu lassen. Obwohl Lichter geschickt als Teil des Spiels eingesetzt werden, ist die Welt ärgerlich dunkel. Das ständige Umherirren im Dunkeln und das Waten durch den Tod ist betäubend, auch wenn die Leichen und Monster, denen man begegnet, cool aussehen. Die Animation ist gut gemacht, so dass alle Handbewegungen glaubwürdig aussehen. Auf der PlayStation 5 läuft das Spiel flüssig ohne spürbare Ladelücken, aber die Übelkeit ist nach weniger als einer Stunde freiem Roaming selbsterklärend. Mit der Teleportation hingegen ist es ein Kampf, im Kampf mitzuhalten, also ist es eine schwierige Entscheidung.

Die Geräuschkulisse des Spiels ist ausgefeilt. Die Wirkung ist glaubwürdig und vielfältig, um die Stimmung am Leben zu erhalten. Spannung und Schrecken werden erfolgreich durch das verschiedene Rasseln und Zischen erzeugt, das von den Ruinen der Unterwelt ausgestoßen wird, und das ekelhaft glaubwürdige Kreischen der Monster. Der Soundtrack hat eine echte Müdigkeit und Melancholie, die durch die Härte des Lebens hervorgerufen wird, und die Charaktere haben eine glaubwürdige russische Schroffheit, die der präsentierten Welt angemessen ist. Die dunkle und sanfte Musik ist hochwertig, aber minimalistisch und hält die Stimmung schwer und melancholisch, so dass die Atmosphäre nicht zu hell wird.

Metro Awakening ist ein etwas seltsamer Fall. Die Erwartungen und die Begeisterung für das Spiel waren hoch und technisch ist alles so, wie es sein sollte. Die Grafik ist spektakulär, das Gameplay flüssig und die Welt interessant, aber es stimmt immer noch etwas nicht. Das düstere und düstere Spielerlebnis fordert schnell seinen Tribut, vor allem, wenn körperliche Übelkeit überall vorhanden ist. Obwohl man mit virtuellen Händen viele Dinge tun kann, fühlt sich das Erlebnis virtuell etwas unecht an: wie ein normales FPS-Spiel mit virtuellen Sticks. Außerdem wird es langweilig, zu lange in leeren Korridoren zu laufen und in toten Umgebungen zu spielen. Seltsamerweise passten die Stimmungen nicht zu dem Spiel, das ich erlebt habe, und das Gesamterlebnis ließ mich hohl zurück.