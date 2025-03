Metro 4 wird durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch düsterer sein

HQ

Die Entwicklung von Spielen ist nie einfach, aber wenn man in einem vom Krieg zerrütteten Land lebt, ist es um ein Vielfaches schlimmer, wie unter anderem GSC Game World im Zusammenhang mit der Produktion von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bezeugt hat. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine musste das Studio aus dem Land fliehen und Mitarbeiter wurden leider an der Front verletzt und sogar getötet.

Der ukrainische Metro -Entwickler 4A Studios hat ähnliche Geschichten und hat auf seiner Website einen Metro 15th Anniversary Update veröffentlicht, in dem er über die lange Reise der gefeierten Spielserie schreibt, bei der der russische Krieg ein wichtiger Teil ist. Sie danken unter anderem dem russischen Schriftsteller Dmitri Glukhovsky, der das Universum Metro geschaffen hat, für seine Unterstützung für die Ukraine, die ihn in seiner Heimat zu einem gesuchten Mann gemacht hat (worüber wir bereits geschrieben haben):

"Dmitry hat sich von Anfang an immer gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen - eine mutige Entscheidung für jeden Russen, der (in Abwesenheit) zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde - und wir sind stolz darauf, ihn als Freund und Mitschöpfer zu haben, während wir dieses nächste und nie relevantere Kapitel von Metro gemeinsam erzählen."

Sie gehen auch ein wenig in die Zukunft der Serie und erklären, dass die Verwüstung, die die Russen in der Ukraine und den Ukrainern angerichtet haben, im nächsten Spiel der Serie zu spüren sein wird:

"... Im Jahr 2022 veränderte eine groß angelegte russische Invasion die Art und Weise, wie wir die Geschichte des nächsten Metro-Spiels erzählen wollten. Als die Kunst für viele unserer Entwickler in der Ukraine zum Leben wurde, schöpften wir aus dieser gelebten Erfahrung, um eine noch düsterere Geschichte zu erschaffen, in der die Themen, die bereits in Metro vorhanden sind, immer offensichtlicher und wichtiger werden. Da Konflikte, der Kampf um die Macht, die Schrecken der Tyrannei und der Preis der Freiheit in den letzten 3+ Jahren Teil unseres Lebens geworden sind, leben und arbeiten wir immer noch in dieser Kriegszeit, und das prägt unweigerlich die Spiele, die wir machen."

Sie beenden den langen Beitrag mit "Слава Україні!" (Ruhm der Ukraine).

Wir wissen immer noch nicht, wann das nächste richtige Metro -Spiel veröffentlicht wird, aber der letzte Eintrag in der Hauptserie war Metro Exodus aus dem Jahr 2019 (letztes Jahr wurde das von Vertigo Games entwickelte Spin-off Metro Awakening veröffentlicht), also wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis wir eine Ankündigung erhalten.