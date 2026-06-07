Metro 2039 verengt sein Veröffentlichungsfenster auf Februar 2027

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Die Metro-Reihe ist auf der Xbox Games Showcase wieder aufgetaucht, um uns neues Gameplay von Metro 2039 zu präsentieren, eine Rückkehr zur eher korridorbasierten und klaustrophobischen Formel der Shooter-Serie, die etwas an den Rand gedrängt wurde, als wir in Exodus einen Zug nehmen wollten.

In Metro 2039 kehren wir in die dunklen Tunnel unter Moskau zurück, um uns den finstersten Fraktionen zu stellen, die versuchen, die Kontrolle über das zu übernehmen, was von einer gezeichneten Menschheit übrig ist, und wir würden fast so weit gehen zu bestätigen, dass der Hauptgegner in diesem Teil das Novoreich sein wird, die faschistische Fraktion mit der größten militärischen Macht im Metro-Netzwerk, kontrolliert von Hunter, Artyoms ehemaligem Mentor. Da Artyom nun nicht mehr da ist, um sich um die Wehrlosen zu kümmern, wird eine neue Figur namens Der Fremde die Führung übernehmen.

Schaut euch den neuen Trailer zu Metro 2039 an, der bestätigt, dass er im Februar 2027 für PC, Xbox Series und PS5 erscheinen wird.