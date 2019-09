Metera schließt sich Granblue Fantasy: Versus an

Eine weitere Kämpferin wurde offiziell für Granblue Fantasy: Versus bestätigt und wir können die flinke Metera bereits in Aktion sehen. Die Frau gehört der Rasse der Erune an, die üblicherweise Tierohren tragen und generell bewandert in irgendeiner Form der Magie sind. Metera war einst die Hüterin ihres Heimatdorfes, aber sie gab ihre Pflichten auf, weil sie die geltenden Regeln satt hatte... und Probleme mit dem Regime bekam. Derzeit bereist sie die Welt auf der Suche nach Abenteuern und das führt sie schlussendlich auch in das neue Kampfspiel von Arc System Works. Wir wissen bislang nicht, wann das Spiel in Europa erscheint.

