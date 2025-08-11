Meteorit, der auf die Erde gestürzt ist und angeblich älter ist als der Planet selbst

HQ

Das Universum ist sehr, sehr alt, und obwohl der Planet Erde selbst alt ist, existiert er erst für einen Teil dieser Zeit. Ein guter Beweis dafür kam kürzlich, als Ende Juni ein Meteorit in ein Haus in den Vereinigten Staaten einschlug, ein kosmischer Felsen, von dem Wissenschaftler nach Studien herausfanden, dass er tatsächlich älter ist als die Erde selbst.

Laut BBC News wird erwähnt, dass der Meteorit, der am 26. Juni in Georgia, USA, abstürzte, tatsächlich vor etwa 4,56 Milliarden Jahren entstanden ist, was ihn etwa 20 Millionen Jahre älter als die Erde macht. Auch hier scheinen 20 Millionen im großen Schema von Milliarden von Jahren nicht allzu viel zu sein, aber es ist erwähnenswert, dass die ersten Menschen vor etwa 300.000 Jahren existierten...

NASA-Wissenschaftler untersuchten den Meteoriten mit Hilfe von Licht- und Elektronenmikroskopie und fanden heraus, dass es sich um einen Chondrit handelte, eine der am häufigsten vorkommenden Meteoritenarten. Der Stein wird seitdem McDonough-Meteorit genannt, in Anlehnung an die Stadt, in der er in Georgia eine Bruchlandung hinlegte.

Ein isoliertes Gesteinsstück vom Chondriten-Meteoriten-L-Typ, das in den frühen Stadien der Asteroiden des Sonnensystems im Weltraum gebildet wurde. Dieser Meteorit stammt von einem Meteoritenfall, der die Erde getroffen hat. // Shutterstock / Lvivjanochka Photo

