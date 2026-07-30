Metas Gewinne und Aktien fallen, nachdem die KI-Ausgaben gestiegen sind

HQ

Meta, das Unternehmen, dem Facebook, Instagram gehört und eine der Schlüsselkräfte hinter einer KI-getriebenen Zukunft sein soll, hat nach den jüngsten Quartalsfinanzergebnissen seinen Aktienkurs um bis zu 11 % eingebrochen. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 28 %, aber was den Gewinn betrifft, sieht die Lage anders aus, denn sie sind um 14 % gefallen.

Der Social-Media-Riese plant, in diesem Jahr zwischen 130 und 145 Milliarden Dollar auszugeben, hauptsächlich für KI-Infrastruktur. Das ist ein Anstieg gegenüber den 125 Milliarden Dollar, die sie am Ende des letzten Quartals ausgeben wollten. Mark Zuckerberg, der Geschäftsführer von Meta, sagte, dass KI "jeden Teil unseres Kerngeschäfts beschleunigen wird." Bald glaubt er, dass Meta in der Lage sein wird, seine KI an andere Unternehmen gewinnbringend zu verkaufen.

Finanzvorsorgerin Susan Li ist überzeugt, dass die Gewinne aus KI bis 2028 dazu beitragen werden, die Renditen zu steigern. Mike Proulx, Analyst bei Forrester, glaubt, dass Meta möglicherweise frühere Fehler bei seinen KI-Ausgaben wiederholt. Laut BBC News sagte er: "Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu Metas Metaverse-Fehltritten, da Meta erneut früher ausgibt als die nachgewiesene Produktnachfrage."

Zuckerberg ist überzeugt, dass sich das Risiko auszahlen wird. "Ich verstehe, dass das eine große Wette in der gesamten Branche ist. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Menschen, die darin investieren, sich sehr gut fühlen und mit der Zeit belohnt werden."

Es ist klar, dass nicht jeder Investor dem zustimmt, aber die großen Tech-Unternehmen setzen weiterhin stark darauf, dass KI in fast jeder Branche unsere Zukunft wird.