Metas eigene KI verstößt mit koketten Promi-Chatbots gegen ihre Richtlinien

HQ

KI und Erlaubnis gehören zusammen wie Hamster und Mikrowellen. Das tun sie nicht. Das jüngste Beispiel zeigt, wie Meta selbst in heißes Wasser gerät, nachdem mehrere KI-Chatbots entwickelt wurden, die sich als Prominente ausgeben und flirtende und gewagte Personas erstellen, die auf echten Personen basieren, ohne deren Erlaubnis.

Laut Reuters sind Taylor Swift, Anne Hathaway, Selena Gomez und Scarlett Johansson nur einige der verwendeten Namen. Es wurde festgestellt, dass ein Meta-Mitarbeiter zwei Taylor Swift-"Parodie"-Bots erstellt hatte, während die Nutzer die Mehrheit der anderen Chatbots ausmachten, die die echten Namen und Konterfeis der Prominenten verwenden.

Es wurde festgestellt, dass die Bots Benutzer verfolgen und sexuelle Annäherungsversuche machen und sogar Testbenutzer zu Treffen einladen. Wenn die Bots nach intimen Bildern gefragt wurden, generierten sie auch Bilder von Prominenten, die in Badewannen oder Dessous posierten.

Es wurden auch Bots für Kinderstars hergestellt, darunter einer, der sich als der 16-jährige Walker Scobell ausgab. "Wie andere erlauben wir die Erstellung von Bildern, die Personen des öffentlichen Lebens enthalten, aber unsere Richtlinien zielen darauf ab, nackte, intime oder sexuell anzügliche Bilder zu verbieten", sagte Meta-Sprecher Andy Stone.

Werbung:

Meta erlaubt keine direkte Nachahmung, aber die Bots waren erlaubt, da sie als Parodien gekennzeichnet waren. Reuters fand jedoch einige, die es nicht waren. Während wir mit generativer KI weiterhin in unbekannte Gewässer vordringen, scheint es, dass wir gerade erst den Anfang dessen sehen, wie Benutzer diese Technologie manipulieren werden, um sich als echte Menschen auszugeben.