Metaphor stellt seinen Prolog und seine Hauptfiguren in einer speziellen Podiumsdiskussion auf der Anime Expo vor

Vielleicht liegt der Fokus in Europa jetzt auf Fußball- und Basketballwettbewerben, aber auf der anderen Seite des Meeres hören die Veranstaltungen nicht auf, und in diesen Tagen findet die Anime Expo in Los Angeles statt, wo auch Spielefirmen die Gelegenheit nutzen, einige ihrer kommenden Titel zu bewerben und zu präsentieren. Atlus wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, eine neue Podiumsdiskussion zu präsentieren, die Metaphor: ReFantazio gewidmet ist und sich diesmal auf die Handlung, die Präsentation seiner Welt und seiner Hauptcharaktere, sowohl der Guten als auch der Bösen, konzentriert. Begleitet wurde diese Präsentation vom Story-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

Game Director Katsura Hashino war der Erzähler einer dritten Metaphor Showcase, in der er den Story-Trailer, die acht Stämme, aus denen das Vereinigte Königreich Euchronia besteht, die Charaktere, die den Protagonisten auf seiner Reise begleiten werden, und die wichtigsten Archetypen rezensierte. Nicht alle von ihnen wurden enthüllt, daher wird es später in diesem Monat eine Präsentation geben, in der die Geschichte tiefer beleuchtet wird.

Bei der Überprüfung der relevanten Teamkollegen und Sidekicks haben wir mehr von der Fee Gallica (Hauptbegleiterin und Führerin des Abenteuers), More (Experte für die Anpassung von Archetypen, seine Rolle ähnelt stark der von Igor in der Persona-Serie), Grius (ein erfahrener Martial-Arts-Experte), Strohl (Krieger-Archetyp) und More (Krieger-Archetyp), Strohl (Krieger-Archetyp), Hülkenberg (ein ehemaliges Mitglied der königlichen Garde mit dem Ritter-Archetyp) gesehen. Heismay (ein nagetierähnliches Wesen mit dem Archetyp Dieb), Neuras (Archetyp des Schützen) und Junah (Archetyp der maskierten Tänzerin). Als ob das noch nicht genug wäre, hat Hashino auch bestätigt, dass wir auf dem Atlus-YouTube-Kanal tägliche Updates mit kleinen Leckerbissen erhalten werden. Ein riesiger Werbeschub für ihren bisher ehrgeizigsten Titel.

Metaphor: ReFantazio Prolog

Als letzte Anmerkung hat der Metaphor: ReFantazio Live-Stream die ersten Momente des Spiels mit der filmischen Szene präsentiert, in der wir Louis und Forden treffen, zwei der Hauptcharaktere, die die große Geschichte des Spiels ausmachen und im Prinzip die Hauptantagonisten für unseren Charakter sind. Im Zuge der Instabilität nach der Ermordung des Königs und dem Angriff auf den Kronprinzen werden beide Individuen versuchen, die Kontrolle über Euchronia zu übernehmen, jeder auf seine eigene Weise. Schauen Sie sich den Prolog Metaphor: ReFantazio unten an.