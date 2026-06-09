Metaphor: ReFantazio wird im November auf Nintendo Switch 2 debütiert

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Vielleicht hast du einige davon verpasst, denn ehrlich gesagt wurden viele geteilt, aber einer der vielen Nintendo Switch 2-Ports, die während des Nintendo Direct versprochen wurden, bezog sich auf einen gefeierten Atlus-Titel.

Nach dem Start Ende 2024 und dem Erscheinen auf den meisten Plattformen hat Atlus nun beschlossen, dass die Zeit reif ist, auch Metaphor: ReFantazio auf Nintendo Switch 2-Konsolen zu bringen. Mit dem vollständigen Erlebnis, wenn auch auf die Handheld- und Docking-Fähigkeiten des Switch-2-Systems zugeschnitten, ist das genaue Startdatum der Version auf den 12. November festgelegt.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Ankündigungstrailer zur Switch 2 Edition des Spiels sehen, und falls Sie Metaphor: ReFantazio noch nicht gespielt haben, verpassen Sie nicht unsere begeisterte Rezension.