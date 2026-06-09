Metaphor: ReFantazio wird im November auf Nintendo Switch 2 debütiert
Atlus kündigte einen der vielen versprochenen Ports während der Nintendo Direct an.
Vielleicht hast du einige davon verpasst, denn ehrlich gesagt wurden viele geteilt, aber einer der vielen Nintendo Switch 2-Ports, die während des Nintendo Direct versprochen wurden, bezog sich auf einen gefeierten Atlus-Titel.
Nach dem Start Ende 2024 und dem Erscheinen auf den meisten Plattformen hat Atlus nun beschlossen, dass die Zeit reif ist, auch Metaphor: ReFantazio auf Nintendo Switch 2-Konsolen zu bringen. Mit dem vollständigen Erlebnis, wenn auch auf die Handheld- und Docking-Fähigkeiten des Switch-2-Systems zugeschnitten, ist das genaue Startdatum der Version auf den 12. November festgelegt.
Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Ankündigungstrailer zur Switch 2 Edition des Spiels sehen, und falls Sie Metaphor: ReFantazio noch nicht gespielt haben, verpassen Sie nicht unsere begeisterte Rezension.