Metaphor: ReFantazio wird am Xbox Showcase auf der Gamescom teilnehmen, um seine vollständige Besetzung zu präsentieren

Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag, der uns dem nächsten großen JRPG-Spiel von Atlus näher bringt. Metaphor: ReFantazio wird die völlig neue Herangehensweise des Studios an das Genre sein, das sie in den letzten Jahren dank Shin Megami Tensei und der Persona-Serie so großartig gemacht haben. Das japanische Unternehmen setzt seine umfangreiche Werbekampagne für das Spiel fort und heute erfahren wir, dass die Gamescom-Besucher nicht nur eine Demo des Spiels ausprobieren können, sondern auch direkt am Xbox Showcase - Gamescom Day 3 am 23. August teilnehmen werden, der aus Köln übertragen wird.

Bei der Präsentation werden die Synchronsprecher enthüllt, die ihre Talente in das Spiel einbringen werden, in dem zum ersten Mal ein Protagonist mit Stimme zu sehen sein wird. Caleb Yen, der bei der Veranstaltung anwesend sein wird, wird dafür verantwortlich sein. Außerdem wird es ein Interview mit Stewart Clarke und Kristin Atherton geben, die den Charakteren Strohl und Hülkenberg ihre Stimme leihen, so dass das Publikum ein wenig mehr über den Aufnahmeprozess erfahren kann.

Darüber hinaus heißt es in der Pressemitteilung, dass sie auch "neue Inhalte" über das Spiel präsentieren werden, was uns vermuten lässt, dass ein neuer Trailer auf dem Weg ist.

Ihr könnt dieses Interview auf den offiziellen Xbox-Kanälen und auch hier verfolgen.

Möchten Sie mehr über Metaphor: ReFantazio erfahren, bevor es am 11. Oktober veröffentlicht wird? Denkt daran, dass wir euch bereits unser eigenes Gameplay und einige Geheimnisse gezeigt haben, die ihr noch nicht über das Spiel wusstet.