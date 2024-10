Metaphor: ReFantazio verkauft eine Million Exemplare an einem Tag

HQ

Metaphor: ReFantazio, das neueste Spiel von Persona 5-Regisseur Katsura Hashino bei Atlus, erscheint heute, am 11. Oktober, für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC.

Und es ist klar, dass der Hype echt war: Atlus hat gerade bestätigt, dass das Spiel bereits eine Million Mal weltweit verkauft wurde. Dies wurde in einer Pressemitteilung in Japan angekündigt und bezieht sich sowohl auf digitale Versionen als auch auf ausgelieferte physische Kopien.

Es ist nicht bekannt, wie viele Exemplare in Japan und anderen Ländern verkauft wurden. Was in den westlichen Gebieten einst als "Nische" galt, ist heute jedoch ein globales Phänomen, dank der Popularität der jüngsten Veröffentlichungen von Shin Megami Tensei und Persona, einschließlich neuer Spiele und Remakes.

Metapher: ReFantazio ist eine brandneue IP, doch das Hauptverkaufsargument sind Atlus sowie die Entwickler von Persona. Das Franchise von Persona 5 (einschließlich Neuauflagen wie Royal und Spin-offs wie Strikers und Tactica) hat weltweit 10 Millionen Exemplare verkauft, und sein Nachfolger ist auf einem ähnlichen Erfolgskurs.

In der Pressemitteilung werden auch die unglaublichen Bewertungen erwähnt, die das Spiel auf Metacritic erhalten hat. Sie können unsere Metaphor: ReFantazio Rezension lesen, derzeit eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres.