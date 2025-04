Metaphor: ReFantazio übertraf die Erwartungen von Atlus auf dem PC

HQ

Wie wir alle wissen, ist Atlus vor allem für die gefeierte Persona -Serie bekannt, die sich weiter entwickelt hat und letztes Jahr dank der Persona 3 Remake viele neue Fans gewonnen hat. Trotzdem ist keines der Persona -Spiele der am schnellsten verkaufte Titel von Atlus, da diese Ehre einem völlig neuen Franchise gebührt.

Die Rede ist von dem für das Spiel des Jahres nominierten Spiel Metaphor: ReFantazio, das letzten Herbst veröffentlicht wurde und Bestnoten erhielt, auch von uns hier bei Gamereactor. In einem 4Gamer-Interview (danke an Automaton) sagt der Director und Creative Producer des Spiels, Katsura Hashino, dass es das am schnellsten verkaufte Spiel des Studios aller Zeiten ist.

In dem Interview merkt er auch an, dass PC-Spieler ein wachsendes Publikum für das Unternehmen sind, und das schon seit zehn Jahren, was Metaphor: ReFantazio Atlus' erstes Rollenspiel ist, das gleichzeitig mit Konsolen auf den PC kommt. Er verrät auch (übersetzt mit Bing), dass es besser abgeschnitten hat als erwartet:

"... Es wurde von Steam und dem Windows PC Game Store in einem Umfang heruntergeladen, der unsere Erwartungen übertroffen hat."

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in Zukunft mehr aus dem Metaphor: ReFantazio -Universum erwarten können, und die Veröffentlichung von Atlus-Spielen für PC neben Konsolen scheint auch ein Kinderspiel zu sein.