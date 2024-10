Metaphor: ReFantazio Regisseur teilt seine Gedanken zu seinem hochgelobten Abenteuer

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Microsoft einen offiziellen Podcast, in dem über alles gesprochen wird, was mit Xbox zu tun hat. Jetzt ist die neueste Folge erschienen, und dieses Mal ist sie interessanter als sonst.

Zu Gast im Official Xbox Podcast Atlus-Urgestein Katsura Hashino, der derzeit als Regisseur und Produzent für das Meisterwerk Metaphor: ReFantazio arbeitet - das heute Premiere feiert. Die Episode ist ein sogenannter Deep Dive und Hashino geht wirklich detailliert auf seine fast drei Jahrzehnte lange Karriere als Entwickler ein und spricht unter anderem darüber, was japanische Rollenspiele trotz der Tatsache, dass sich die Branche so enorm entwickelt hat, weiterhin Spieler anzieht, verrät Maler, deren Werke einen Einfluss auf das Design des Abenteuers hatten, spricht über den echten Namen der Protagonisten und vieles, vieles mehr.

Das Video ist etwas mehr als fünfzehn Minuten lang und Ihre Zeit lohnt sich für jeden, der eine Perspektive auf die Welt des Spielens und insbesondere auf Metaphor: ReFantazio von einem der wahren Giganten der japanischen Rollenspiele sucht.

... Vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension von Metaphor: ReFantazio zu lesen, in der wir erklären, warum Sie dieses Spiel wirklich nicht aussitzen können.