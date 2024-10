Metaphor: ReFantazio Physical Edition unterstützt das Offline-Spiel vollständig

HQ

Lange Zeit zogen es viele Menschen vor, physische Spiele zu kaufen, um auch dann noch da zu sein, wenn die Server eines Tages geschlossen werden. Aber in Wirklichkeit gibt es heute viele Spiele, die überhaupt nicht auf den Festplatten sind oder ohne einen Day-1-Patch nicht funktionieren. Das bedeutet, dass sie an dem Tag, an dem die Server abgeschaltet werden, nicht für viel anderes als Christbaumschmuck, selbstgemachte Discokugeln oder als glänzender Untersetzer für Ihre Teekanne verwendet werden können.

Aber es gibt immer noch Publisher, die sich an Gamer richten, die physische Spiele bevorzugen, und Atlus ist einer von ihnen. Gestern wurde, wie Sie wissen, Metaphor: ReFantazio veröffentlicht, und am Freitagabend wurde über die sozialen Medien berichtet, dass das Spiel sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X vollständig auf den Festplatten gespeichert ist und ohne Internet oder Patches gestartet werden kann.

Sollten die Server heruntergefahren werden und das Spiel nicht mehr heruntergeladen werden können, kann jeder, der über funktionierende Metaphor: ReFantazio Festplatten verfügt, diesen Anwärter auf das Spiel des Jahres 2024 auch in Zukunft starten.

Wie wichtig ist das für Sie?