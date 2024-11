Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered und Microsoft Flight Simulator 2024 kommen in den Game Pass

HQ

Vielleicht kennen Sie schon die Übung: Ein neuer Monat bedeutet, dass Microsoft enthüllt, was Game Pass Abonnenten in den ersten zwei Wochen erwarten können. Natürlich ist der November 2024 in dieser Hinsicht nicht anders, und nach einem absolut fantastischen Oktober (der uns unter anderem Titel wie Call of Duty: Black Ops 6, Sifu und Trials of Mana beschert hat), scheint es so, als würden wir uns auf einen weiteren Leckerbissen freuen.

Wir können uns auf Ergänzungen wie die Fortsetzung von Microsoft Flight Simulator 2024, die remasterte Version von Goat Simulator und sogar eine taktische Version des Klassikers Metal Slug freuen.

Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an (Spiele mit einem * sind bei der Ankunft nicht verfügbar für Game Pass Standard ):



Metal Slug Tactics (Cloud, Xbox und PC) - 5. November*



Go Mecha Ball (Xbox) - 6. November



Harold Halibut (Xbox Series S/X) - 6. November



Der Aufwickler (Xbox) - 6. November



Rübenjunge raubt eine Bank aus (Xbox) - 6. November



Goat Simulator Remastered (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 7. November*



Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 19. November*



Wie üblich gibt es auch Vergünstigungen für Abonnenten, die dieses Mal 1600 UFC Points beinhalten, die sie für EA Sports UFC 4 beanspruchen können. Erfahren Sie mehr über all dies auf Xbox Wire.

Leider gibt es auch einige Spiele, die Game Pass verlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen, bevor sie am 15. November entfernt werden, und Game Pass -Abonnenten haben außerdem bis zu 20 % Rabatt, wenn Sie einige von ihnen behalten möchten.