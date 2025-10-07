Metal: Hellsinger Entwickler The Outsiders schließt

HQ

Wenn du deine Zeit mit dem hämmernden und knallharten Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger genossen hast, als er 2022 erschien, haben wir eine schlechte Nachricht zu verkünden, da der Entwickler hinter dem Spiel offiziell schließt.

Wie Gründer und Kreativdirektor David Goldfarb in einer Erklärung enthüllte, wird The Outsiders seine Türen für immer schließen, und das alles, weil die jüngste Entlassungswelle, die die Muttergesellschaft Funcom betroffen hat, auch das Studio getroffen hat.

In der Ankündigung über die Schließung des Studios von Goldfarb heißt es: "Ich hatte nicht viel Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten, aber wir alle bei The Outsiders und Funcom Stockholm sind von den Entlassungen bei Funcom betroffen und unser 10 Jahre altes Studio wird geschlossen.

"Viele von uns hatten eine Nahtod-Studioerfahrung überlebt, als Darkborn abgesetzt wurde, und aufgrund der Loyalität und Weigerung dieses Teams, aufzugeben, wurde Metal: Hellsinger geboren. Es wird immer ein Höhepunkt für mich persönlich sein und ich werde für immer dankbar sein, dass wir es geschafft haben und für das wunderbare Team und die Partnerschaften, die es möglich gemacht haben."

Goldfarb verabschiedet sich mit dem Hinweis, dass "wir nicht aufgeben" und dass "wir in einer neuen Form weitermachen werden". Zu diesem Zweck suchen sie nun nach Hilfe, um das Team durch diese schwierige Zeit zu bringen.