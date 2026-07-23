Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ist dieses Wochenende für Game Pass-Abonnenten kostenlos zu spielen

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Vor jedem Wochenende bietet Microsoft eine Auswahl von in der Regel drei Spielen an, die von jedem mit Game Pass kostenlos heruntergeladen und gespielt werden können (unabhängig davon, ob man Essential, Premium oder Ultimate hat und in manchen Fällen braucht man nur eine Xbox), über ein Programm namens Free Play Days. Hier bei Gamereactor berichten wir normalerweise, wenn es bessere Angebote gibt, und genau das haben sie heute.

Ab jetzt kannst du fünf Spiele spielen, von denen zwei jede Game Pass-Stufe erfordern und drei für alle verfügbar sind.

Hier ist die vollständige Liste



Bleach Rebirth of Souls (kostenlos für alle Xbox-Spieler)



Killing Floor 3 (kostenlos für alle Xbox-Spieler)



Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (erfordert jede Game Pass-Stufe)



Tides of Tomorrow (erfordert jede Stufe von Game Pass)



Alle sind jetzt bis Montagmorgen um 9:00 Uhr MESZ kostenlos heruntergeladen und abgespielt. Bis dahin gibt es auch einen Ausverkauf auf all diese Titel, und wenn du einen davon kaufst, behältst du deinen Speicherstand.

Das fünfte Spiel ist For Honor, das ohne Game Pass enthalten ist, und du kannst es bis zum 4. August behalten, also spiele es unbedingt nach Herzenslust.