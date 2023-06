Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 erscheint im Oktober

Konami teilte überraschend wenig Informationen mit, als Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 im PlayStation Showcase angekündigt wurde, da uns nicht einmal gesagt wurde, dass die Metal Gear-Spiele enthalten sein werden, alle Plattformen, für die es kommt oder wann es erscheinen wird. Die letzten beiden wurden nun beantwortet.

Dieser neue Trailer verrät, dass Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 am 24. Oktober für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird. Irgendwie eine seltsame Entscheidung, als Metal Gear Solid am 20. Oktober 1998 nach Nordamerika kam, also ist es einfach lächerlich, diese Sammlung nicht vier Tage früher zu veröffentlichen. Nicht, dass mich das davon abhält, Gänsehaut zu bekommen, wenn ich diese Szenen sehe und der Musik lausche.