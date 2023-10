Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

HQ

Alle paar Jahre werden Menschen mit einem so himmelhohen Genie geboren, dass es nicht nur das Medium, in dem sie arbeiten, prägt, sondern ihre Prägung Wellen weit über ihr eigentliches Tätigkeitsfeld hinaus sendet. In der Welt des Kinos wird der Begriff Auteur oft verwendet, um diese Meister zu beschreiben, die in fast jedem Teil ihrer vielfältigen Produktionen eine Art universellen Finger haben und sie entsprechend ihrer besonderen Qualität formen. In der Spielewelt ist es einfach, über Hideo Kojima, das mythische Mastermind hinter Metal Gear Solid, als Autor zu sprechen, besonders angesichts seines manischen Interesses an Filmen.

Drei Juwelen, die allesamt zur absoluten Top-Liga der Gaming-Branche gehören.

Seit Metal Gear 1987, das Kojima geschrieben, produziert und entwickelt hat, hat er durch einen stetigen Strom von qualitativ hochwertigen Spielen die Persönlichkeit aufgebaut, die ihm in den letzten Jahren fast einen gottgleichen Status eingebracht hat. Das Problem, oder vielleicht die natürliche Konsequenz, ist, dass eigensinnige Autoren sich oft Feinde machen. Hideo Kojima seinerseits geriet in Konflikt mit seinem Verleger Konami. Der Besitzer der Marke Metal Gear.

Wenn man Kojima beim Wort nimmt, geht die Geschichte ungefähr so: Schöpfer Kojima wollte mit dem fünften Teil seiner Metal Gear Solid-Reihe, Phantom Pain, einen "großen Ausstieg" machen und ging weit über das Budget. Konami, das Pläne hatte, seine AAA-Veröffentlichungen zugunsten hirnloser, aber profitabler Gacha-Handyspiele und Pachinko-Maschinen auslaufen zu lassen, entließ ihn schließlich als Geschäftsführer des Spiels. Dies führte, wenig überraschend, sowohl zu einem abgebrochenen Spiel als auch zum Rücktritt des Schöpfers selbst. Kojima hat sich seitdem zu einem globalen Star entwickelt, mit dem jeder zusammenarbeiten möchte, von Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn, Lea Seydoux, Mads Mikkelsen und Norman Reedus, während Konami damit beschäftigt war, fade Blockbuster wie Metal Gear: Survive und eFootball zu veröffentlichen. Warum diese Geschichtsstunde? Denn Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sollte in erster Linie im Lichte von Konami und ihrer Gier gesehen werden.

Die Master Collection Vol. 1 besteht aus fünf Spielen: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater in einer strukturell nicht sehr gut verpackten Sammlung, wobei die ersten beiden Spiele ihren eigenen Titel auf dem Armaturenbrett haben und die anderen drei separat geöffnet werden. Es wäre viel bequemer gewesen, wenn alles an einem Ort gewesen wäre und den Namen "Sammlung" tatsächlich gerechtfertigt hätte.

Sobald man sich jedoch in den Spielen befindet, sind die Startmenüs ordentlich und relativ inhaltsreich, wenn auch etwas steif. Zusätzlich zu den Spielen gibt es Cartoons, Soundtracks, Handbücher und Meisterbücher in Hülle und Fülle, während es gleichzeitig leicht ist, durch die Nebelwand dieses Durcheinanders zu sehen und zu bemerken, dass es viele Lücken dazwischen gibt. Wo ist zum Beispiel das Gamecube-Remake des ersten Metal Gear Solid, Twin Snakes? Wo ist der Peace Walker der PSP, der an Snake Eater anknüpft? Für frühere Sammlungen verteidigt sich Konami damit, dass Twin Snakes wegen Kojimas mangelnder Beteiligung nicht großartig ist, aber das gilt kaum für Peace Walker, das 2013 in der Legacy Collection enthalten war. Für eine 50 £ teure Sammlung von fünf mindestens 18 Jahre alten Spielen, die Master Collection, sollten wir definitiv mehr erwarten.

Und die Spiele selbst? Der Inhalt ist kaum der Rede wert. Ich habe das erste Metal Gear Solid für diese Rezension noch einmal gespielt (und meine Zehen in die anderen Titel getaucht) und es ist immer noch erstaunlich, was Kojima 1998 für die PSX erreicht hat. Das Abenteuer, das in der Geschichte von Metal Gear als The Shadow Moses Incident bekannt wurde, hätte praktisch heute mit aktualisierter Grafik veröffentlicht werden können, und niemand hätte eine Ahnung gehabt, dass dies ein 25 Jahre alter Titel war! Es hat alles, was Kojima beherrscht wie kaum ein anderer. Eine rasante, einzigartige filmische Erzählung mit aktuellen und zeitlosen Themen, ein abwechslungsreiches Gameplay, das Genres wie Action, Stealth und Rätsel mischt, und ein total alberner Bananenton, der sich nicht scheut, über Gentechnik und Atomkrieg zu diskutieren. Es ist so lächerlich intelligent, cool, gut geschrieben und oft geschmacklos - nichts davon wurde entfernt -, dass man seine Augen keine Sekunde vom Bildschirm abwendet. Aber 99% von euch wissen das.

Das Fehlen eines Breitbildmodus bedeutet, dass Sie mit schwarzen Rändern an den Seiten spielen müssen.

Es ist jedoch nicht der Inhalt, sondern die Form dieser Spiele, die wirklich interessant ist. Die ersten beiden Metal Gear-Titel sind nicht viel zu erzählen. Für mich sind sie Kuriositäten, die in einer Sammlung als Zeitdokument notwendig sind, aber sinnlos zu spielen sind. Aber die drei Solid-Spiele, da war das Gespräch vorher. Wurde irgendetwas getan, um sie aufzufrischen? Die Antwort ist, kurz gesagt, nein. Das erste Spiel verfügt über eine Bildrate von semi-instabilen 30 Bildern pro Sekunde und eine Auflösung von 1080p, während die beiden Fortsetzungen genau die gleichen Spiele sind, die in der 2011 HD Collection veröffentlicht wurden, mit 1080p und "mit dem Ziel von 60 Bildern pro Sekunde". Die Switch-Version läuft mit 720p und 30 Bildern pro Sekunde, erhöht aber die Auflösung im angedockten Modus auf HD.

Für mich spielt es keine Rolle, dass Konami transparent war (alle technischen Spezifikationen sind auf ihrer Website abgedruckt) und dass es sich nicht um Remastered-Versionen handelt. Transparenz ist keine Garantie. Für höhere Bewertungen sollten wir in einer Master Collection im Jahr 2023 4K-Unterstützung und sowohl höhere als auch stabilere Bildraten haben. Das ist einfach so. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sollte daher in erster Linie als die Veröffentlichung eines makellosen Dokuments der Vergangenheit betrachtet werden, etwas, das Sie absolut feiern und applaudieren können, wenn Sie möchten. Ich persönlich denke, das würde es Konami viel zu einfach machen.

1998 war... eine andere Zeit.

Nein, es gibt hier nicht viel, was einen Kauf rechtfertigt, wenn Sie bereits die zwölf Jahre alte HD Collection oder die zehn Jahre alte Legacy Collection besitzen. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ist gut sortiert, aber unvollständig, enthält großartige Spiele, die hätten aktualisiert werden können, und steckt Geld direkt in die Taschen eines gierigen Publishers. Kaufen, aber nur im Notfall und auf eigene Gefahr.