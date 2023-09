Metal Gear Solid: Master Collection ist auf 30 Bilder pro Sekunde gesperrt

HQ

Jedes Jahr sehen wir viele Remaster und Remakes von Klassikern. Eine der am meisten erwarteten ist Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Nun tauchen Gerüchte auf, dass das erste Spiel auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt ist. Die Fortsetzungen Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater laufen dagegen doppelt so viele. Einzige Ausnahme ist die Switch-Version, die sich bei allen drei Titeln mit der Untergrenze begnügen muss.

Es ist sehr gut möglich, dass einer der Gründe darin besteht, dass das erste Spiel für 30 FPS konzipiert und gesperrt ist. Jede Änderung birgt das Risiko, mehr Probleme zu verursachen, als Konami bereit ist, für deren Behebung zu zahlen. Viele ältere Spiele waren oft so konzipiert, dass sie mit nur einer Geschwindigkeit liefen. Das Ändern der Frames kann zu Beschleunigungsproblemen (doppelte Anzahl von Frames und doppelter Geschwindigkeit), Physik von Objekten und Unterbrechung von Effekten führen.

Was auch immer der Grund für die Entscheidung ist, es ist auch eine Schande, dass wir keine höhere Auflösung als 1080p erreichen können. Es ist erwiesen, dass es in höheren Auflösungen nicht läuft. Heute können Emulatoren das Spiel in 4K ausführen, was zu einer seltsamen Situation führt, in der diese Collector's Edition nicht wirklich den Eindruck erweckt, die ultimative Edition zu sein. Dies sind jedoch drei sehr gut gemachte Spiele und es ist schwer, sich nicht darauf zu freuen, diese Titel zum ersten Mal in einigen der Formate zu sehen, in denen sie veröffentlicht werden.

Wirst du Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 kaufen?