Metal Gear Solid Film offiziell bestätigt

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Es fühlt sich inzwischen fast wie eine urbane Legende an. Diese legendäre Filmadaption von Hideo Kojimas Schwanengesang, die nun endlich offiziell bestätigt wurde. Metal Gear Solid kommt auf die große Leinwand.

Laut neuen Berichten befindet sich das Projekt nun in den Händen von Zach Lipovsky und Adam B. Stein, die zuvor unter anderem an Final Destination Bloodlines gearbeitet haben. Ein klarer Fortschritt für ein Projekt, das seit vielen Jahren im Schwebezustand ist.

Schließlich ist Metal Gear unter all den Spielereihen sicherlich diejenige, die es verdient, verfilmt zu werden. Kojimas Welt aus farbenfrohen Figuren, politischer Intrigen, philosophischen Floskeln und epischen Monologen.

In einer Stellungnahme sagten Lipovsky und Stein:

"Metal Gear Solid war nichts weniger als ein bahnbrechendes filmisches Meisterwerk, das Videospiele für immer revolutionierte. Wir sind begeistert und geehrt, Hideo Kojimas ikonische Figuren und unvergessliche Welt zum Leben zu erwecken."

Oscar Isaac wurde vor sechs Jahren als Snake besetzt, als Jordan Vogt-Roberts das Projekt leitete, aber mit diesem neuen Duo an der Spitze ist unklar, wie viel von den alten Plänen noch existiert. Jetzt hoffen wir, dass das tatsächlich voranschreitet und sich in etwas wirklich Gutes entwickelt.

Wen würden Sie gerne in der Rolle des Snake sehen?