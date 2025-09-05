Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat sich bereits eine Million Mal verkauft

HQ

Es scheint, als ob Konamis Entscheidung, einige seiner beliebtesten und beliebtesten Spiele neu zu gestalten, immer noch eine erfolgreiche Prämisse ist, denn nach Silent Hill 2 Remake im letzten Jahr erweist sich nun auch Metal Gear Solid Delta: Snake Eater als Hit.

Wir sagen das, weil Konami gerade enthüllt hat, dass das Spiel bereits ein Millionenseller ist und diese Zahl innerhalb der ersten Woche auf dem Markt erreicht hat.

Es gibt keine Informationen darüber, wie sich die Verkäufe aufteilen, aber nach den jüngsten Leistungsanalysen zu urteilen, haben hoffentlich die meisten Konsolenspieler ein Exemplar des Spiels auf der Xbox Series X ergattert.

Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen, verpassen Sie nicht unseren Testbericht, um zu sehen, ob dieses Spiel Ihr hart verdientes Geld wert ist.