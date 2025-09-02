Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bietet eine ungleichmäßige Leistung auf der Konsole, aber die Xbox Series X ist tendenziell am besten

HQ

Wenn Sie vor dem Kauf eines Titels neugierig sind, wie sich die Leistung eines Spiels entwickelt, ist es immer ideal, auf die Analyse von Digital Foundry zu warten. Die cleveren Clogs stellen Spiele routinemäßig auf einer Vielzahl von Plattformen auf die Probe, um festzustellen, wo ein Spiel am besten läuft, und das nächste Thema war Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das Remake des kultigen PS2-Spiels, das letzte Woche vollständig veröffentlicht wurde (verpassen Sie nicht unseren Testbericht).

In der Analyse kommt Digital Foundry zu dem Schluss, dass das Spiel nicht gerade eine bemerkenswerte Performance-Story ist, und zeigt, dass es Schwierigkeiten hat, die angestrebten 60fps in Performance Mode auf Xbox Series X, PS5 und PS5 Pro zu erreichen. Es gibt sogar Einbrüche bei der Bildrate, die sich auf XSX tendenziell weniger stark auswirken.

Was die Auflösung betrifft, so scheint XSX die PS5 erneut zu schlagen, mit einem Höchststand von 1152p in Performance Mode zu PS5s 1080p und einem Tiefpunkt von 1152p in Quality Mode im Vergleich zu PS5s 1080p erneut. Digital Foundry geht sogar so weit zu bemerken, dass XSX PS5 Pro in einigen Framerate-Fällen übertrifft, was zeigt, dass Microsofts Konsole weiterhin hervorragend ist. Dennoch gibt es Zeiten, in denen die XSX von der PS5 geschlagen wird, aber typischerweise fällt die PS5 hinter die XSX zurück.

Was die Xbox Series S betrifft, so erklärt Digital Foundry, dass die Konsole wirklich zu kämpfen hat, da das Limit von 30 FPS häufig nicht erreicht wird, da sie oft unter diesen Wert fällt. Außerdem erhöht die dynamische Auflösung auf der Konsole das Bild von 540p auf 1080p, auch wenn der verwendete Upscaler Schwierigkeiten hat, ein klares Bild zu liefern, das nicht verrauscht oder pixelig ist.

Wenn du vorhast, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf der Konsole zu spielen, ist es wahrscheinlich am besten, dies im Moment auf Xbox Series X zu tun.