Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wird über zwei Steuerungsschemata verfügen, und das wirkt sich auf den Schwierigkeitsgrad aus

Konami hat nach der Präsentation auf der Tokyo Game Show neue Informationen zu Metal Gear Solid Δ: Snake Eater bekanntgegeben. Produzent Noriaki Okamura verriet in einem Interview mit Famitsu, dass das Spiel zwei verschiedene Steuerungs- und Kameraschemata enthalten wird, die tatsächlich zwei Schwierigkeitsgrade darstellen.

Das ursprüngliche Spiel hatte eine fest installierte Kamera, die im Remake mit dem Titel "Legacy Style" erhalten geblieben ist.

Gleichzeitig wurde ein "New Style" hinzugefügt, ähnlich der Third-Person-Kamera aus Metal Gear Solid 3: Subsistence, aber leicht hinter Naked Snakes Schulter platziert, was den Wechsel in einen Third-Person-Modus über die Schulter erleichtert.

Wie Automaton aus den japanischen Medien übernommen wurde, "bietet der Neue Stil ein breiteres, lineares Sichtfeld, und man kann mit seiner Waffe schießen, während man Snake bewegt, was den Schwierigkeitsgrad niedriger machte, als wir erwartet hatten."

"Wenn wir jedoch die Dinge an den neuen Stil anpassen würden, würde das den Vermächtnisstil zu schwierig machen", fügte er hinzu. "Deshalb haben wir uns entschieden, die beiden Spielstile aufzuteilen."

Es ist noch nicht bekannt, ob die Spieler während des Spiels nach Belieben zwischen den beiden Spielstilen wechseln können, aber vielleicht ist das nicht der Fall, da der Schwierigkeitsgrad mit dem Legacy-Stil ähnlich wie im Originalspiel sein wird, während der neue Modern-Stil bedeutet, dass sie einige Anpassungen vornehmen mussten, um das Spiel nicht zu einfach zu machen.