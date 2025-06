Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wird einen neuen Multiplayer-Modus namens Fox Hunt haben

HQ

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erscheint diesen Sommer am 28. August für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wir wissen, dass es ein sehr originalgetreues Remake des PS2-Originalspiels von 2004 sein wird (was an sich keine schlechte Sache ist, aber ein wenig enttäuschend, wenn Sie etwas Neues erwartet haben, da es neben der besseren Grafik und Steuerung fast identisch aussieht).

Konami hatte jedoch eine Überraschung: einen Multiplayer-Modus namens Fox Hunt, der heute während des Konami Press Start Showcase angekündigt wurde. Es handelt sich um einen brandneuen Multiplayer-Modus, der nichts mit Metal Gear Online zu tun hat, und er besteht aus einem "Versteckspiel", das mehr als nur ein Shooter ist und die Stealth- und Survival-Elemente des Basisspiels verwendet.

Das Spiel wird auch einige plattformexklusive neue Modi enthalten, darunter Snake vs. Bomberman auf Xbox Series X/S und Snake vs. Monkey (aus Ape Scape) auf PS5 und Steam. Erste Details zu diesen Modi könnt ihr euch beim Konami Press Start Showcase ansehen (ab 16:00 Uhr).