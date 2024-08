Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Vorschau: Naked Snake ist zurück und besser als je zuvor

HQ

Ich hatte nie wirklich die Geduld für Metal Gear. Ich bin die Art von Spieler, die zuerst schießt und dann Fragen stellt. Deshalb bin ich ein ausgezeichneter Guardian oder Vault Hunter. Wenn ich also gebeten werde, die Dinge langsam anzugehen, die Umgebung zu überblicken und einen Weg zu finden, die Gefahren, die sich mir in den Weg stellen, methodisch zu beseitigen oder zu vermeiden, neige ich dazu, ins Straucheln zu geraten. Stealth-Action war noch nie meine Stärke, aber das hat mich nicht davon abgehalten, während einer Preview-Session in London vor ein paar WochenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater alles zu geben.

Für alle, die es nicht wissen: Dies ist ein Remake des dritten (Haupt-)Spiels der Action-Stealth-Serie, die von Hideo Kojima entwickelt wurde. Es führt Naked Snake in den Dschungel Russlands, um einen übergelaufenen und inzwischen zurückeroberten russischen Wissenschaftler aus den Fängen des KGB zu befreien, und das alles auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Für den Demo-Teil durfte ich den Virtuous Mission bis zum that Punkt auf der Hängebrücke erleben. Diejenigen, die das Originalspiel gespielt haben, werden es wissen... Im Grunde genommen hatte ich tonnenweise Hintergrundwissen und Erzählungen durch Zwischensequenzen und Funkdialoge in meinen Hals gestopft, wurde mit den verschiedenen Charakteren bekannt gemacht, unterrichtete das grundlegende Gameplay (wieder in einer Radiodialogbotschaft...) und konnte dann viel von diesem Gelernten - wenn man es so nennen kann - in ein paar Levels in die Tat umsetzen, die von bösartigen Wildtieren und tödlichen feindlichen Soldaten besetzt waren.

Ziel war es, die verbesserten Stealth-Elemente dieses Remakes zu nutzen, um durch Unterholz und zerstörte Strukturen zu kriechen und zu schleichen, um Feinden auszuweichen oder ahnungslose Bedrohungen auszuschalten, ohne ihre Verbündeten zu alarmieren. Da es sich um eine sehr verdeckte Mission handelt, hat Naked Snake außer einer Betäubungspistole mit begrenzter Munition und einem Stiefelmesser keine Werkzeuge zur Verfügung. Wenn du also erwartest, Sturmgewehrmunition zu tanken und durch den Dschungel zu rennen und zu schießen, wirst du bitter enttäuscht sein - und auch versuchen, die falsche Spielserie zu spielen.

Wenn du sehr stolz darauf bist, ein Flüstern im Wind, ein Schatten in der Nacht zu bleiben, dann ist Metal Gear Solid Δ: Snake Eater das richtige Spiel für dich. Konami hat modernes Gameplay-Design und Mechanismen verwendet, um in dieser Hinsicht an fast allen Fronten aufzurüsten und zu verbessern. Naked Snake kann seine Tarnung ändern, um sich besser in die verschiedenen Umgebungen einzufügen, Sie können zwischen der dritten und der ersten Person wechseln, um einen besseren Überblick über die jeweilige Situation zu erhalten, indem Sie die sogenannten Intrusion View verwenden, nutzen Sie die Vorteile von hochkomplexem und effektivem 3D-Audio zu Ihrem Vorteil, und das alles in einer Welt, die atemberaubend detailliert und bis an die Grenzen mit Feinheiten vollgestopft ist. Dies ist ein Remake im wahrsten Sinne des Wortes, da es ein geliebtes Originalprodukt in die Gegenwart gebracht hat, indem es eine so große Auswahl an modernen Spielmechaniken und -systemen integriert und verwendet hat. Und für diejenigen, die sich fragen, was gleich geblieben ist, habe ich eine gute Nachricht, die ich mit Ihnen teilen möchte.

Die verrückten Dialoge und die wütende japanische Action sind hier und vollständig erhalten. Snake trifft immer noch auf Feinde, die die Elemente beherrschen oder sich so verhalten, als gehörten sie zu Final Fantasy und wahrscheinlich auf einem Motorrad fahren, während sie einen Buster Sword tragen. Der Dialog ist immer noch albern und widersprüchlich, wobei ein persönlicher Favorit darin besteht, dass dem Team ihre Codenamen mitgeteilt werden, falls ihr Hochfrequenz-Kommunikationskanal kompromittiert wird, nur damit Snake die Frau Para-Medic zwei Minuten später unter Druck setzt, ihren richtigen Namen zu erhalten... Es gibt immer noch die charakteristischen Metal Gear Momente und Designelemente, von denen viele befürchtet hätten, dass sie in einem modernen Remake aktualisiert oder angesprochen worden wären, und ehrlich gesagt kann man nichts anderes tun, als Konami für ihre Entscheidung, so authentisch wie möglich zu bleiben, zu applaudieren.

Zugegeben, es gibt ein paar Elemente, bei denen dieses Remake die Chance hätte nutzen können und sollen, seine rudimentären Methoden tatsächlich zu aktualisieren und zu verbessern. Die Tutorien sind zum einen absolut abscheulich, genauso wie eine einstündige Vorlesung eine miserable Art zu unterrichten ist. Es gibt hier die Möglichkeit, dem Spieler Mechaniken vorzustellen, während er die erste Gruppe von Feinden bekämpfen kann, so wie es die meisten modernen Spiele tun, aber stattdessen ist das Gameplay inmitten von Minuten und Minuten von Funkgeplapper vollgestopft, in dem die überwachenden Charaktere Snake auffordern, Leitern zu erklimmen, indem sie "den Aktionsknopf drücken" und so weiter...

Glücklicherweise hat Konami viel Mühe in die Verbesserung des Steuerungsschemas für Metal Gear Solid Δ: Snake Eater gesteckt und das merkt man. Das Spiel macht tatsächlich Spaß und reagiert auf das heutige Spiel, anstatt so gebaut zu sein, dass es unklar ist, ob es mit einem Kampfstick, einem D-Pad oder einem Rennlenkrad gespielt werden soll. Zugegeben, das ältere Steuerungsschema war ein Produkt seiner Zeit und das Gleiche gilt für diese Steuerungssuite, bei der Bewegung und Kamerasteuerung auf gegenüberliegenden Analogsticks liegen, Fernzielen und Schießen die Auslöser verwenden und der Rest der Eingaben auf die verschiedenen anderen Tasten aufgeteilt ist, die auf einem modernen Controller zu finden sind.

Obwohl ich also kein großer Fan des Tutorial-Systems bin und eine gewisse Hassliebe zu den Dialogen habe, scheint der Rest dieses Remakes absolut erstklassig zu sein. Es ist atemberaubend, läuft dank seines langsameren Tempos gut und reibungslos mit 30 Bildern pro Sekunde auf Quality Mode, ist mit Details überwältigt, hat Updates an den meisten Stellen, an denen es nötig ist, bewahrt die Bereiche, die erhalten werden mussten, und hat sogar ein paar zusätzliche Funktionen, die es nur ein bisschen immersiver machen, wie zum Beispiel Kampfschaden, den Snake durch den gesamten Rest des Spiels trägt. Ja, wenn du in der ersten Mission einen Schuss in den Arm bekommst, tragen Snake diese Schusswunde mit dir, bis der Abspann läuft, aber zum Glück ist das hauptsächlich kosmetisch und führt nicht dazu, dass du ständig Gesundheit verlierst.

Wenn Sie die kürzlich remasterte Sammlung gespielt haben und es sehr schwierig fanden, das Spiel in seiner archaischen Form zu genießen, ist dieses Remake absolut eines, das Sie im Auge behalten sollten, und wird zweifellos eines der Top-Spiele sein, auf die Sie achten sollten, wenn es schließlich erscheint.