Metal Gear Solid Δ: Snake Eater unterstützt jetzt Play Anywhere

Nachdem Microsoft und Asus das tragbare Gerät ROG Xbox Ally veröffentlicht haben, ist das Play Anywhere-Konzept für Microsoft noch wichtiger geworden. Früher war es eher ein netter Bonus, Spiele für PC und Xbox zu kaufen, aber jetzt, da sie ein tragbares PC-basiertes Xbox-Gerät und eine neue Xbox in Planung haben, die angeblich auf denselben Grundlagen gebaut wird, wird Play Anywhere zu einem Muss.

Deshalb unterstützen inzwischen immer mehr Spiele das, nicht nur Microsofts eigene, sondern auch von Drittanbietern. Der jüngste, der sich der Reihen anschließt, ist Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, wie Xbox-Insider Klobrille auf Bluesky bemerkte. Das bedeutet, dass du, wenn du dieses Remake für den PC über den Microsoft Store oder die Xbox gekauft hast (oder planst) zu kaufen, dein Spiel jetzt mit denselben Speicherständen und Profilen zwischen Formaten verschieben kannst.

Wir drücken die Daumen, dass dies zum Standard wird und es möglich macht, Ihre Titel auf verschiedenen Hardware-Typen zu spielen.

Wenn Sie mehr über Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erfahren möchten, können wir Ihnen empfehlen, unsere Rezension zu diesem brillanten Remake zu lesen.