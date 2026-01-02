Metal Gear Solid Δ: Snake Eater s Mehrspielermodus ist vielleicht schon tot

HQ

Kann heutzutage ein Spiel, das nicht Fortnite oder Counter-Strike ist, eine konsistente Spielerschaft aufrechterhalten? Es fühlt sich langsam so an, als würden wir alle zwei Wochen über einen Mehrspielermodus sprechen, der die Spieler nicht halten kann, und jetzt ist das Thema des Tages der Fuchsjagd-Modus in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Fox Hunt wurde im letzten Oktober in einem kostenlosen Update eingeführt und lässt die Spieler in Spielen gegeneinander antreten, indem sie ihre Schleich- und taktischen Köpfe nutzen. Es macht ziemlich Spaß, wenn man die benötigten Spieler zusammenstellt, aber wie TheGamer berichtet und vom Content Creator Stealth gepostet hat, wird das langsam eine ziemliche Herausforderung.

Spieler auf Steam sagen, sie könnten keine Lobbys finden, und selbst diejenigen, die seit dem Start von Fox Hunt Hunderte von Häusern eingelegt haben, haben bereits letzten Monat gesagt, dass lange Wartezeiten erwartet werden.

Wir müssen sehen, ob Fox Hunt sich von diesem Spielerverlust erholen kann, aber da heutzutage so viele Spiele um die Aufmerksamkeit der Leute wetteifern, scheint selbst eine große Franchise wie Metal Gear Schwierigkeiten zu haben, ihre Spieler zu halten.