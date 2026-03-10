Metal Gear Solid Δ: Snake Eater hat jetzt 2 Millionen Einheiten verkauft

HQ

In den folgenden Monaten seit dem Launch Metal Gear Solid Δ: Snake Eater im August 2025 haben wir gesehen, wie das Spiel in den Augen der Fans ziemlich erfolgreich geworden ist. Das Remake des ikonischen Titels erreichte ziemlich schnell eine Million verkaufte Exemplare und hörte dort nicht auf, denn nun hat Konami bestätigt, dass es gerade den Meilenstein von zwei Millionen verkauften Exemplaren erreicht hat.

Dies wurde in einem Social-Media-Beitrag bestätigt, der nach der Übersetzung erklärt, dass der Meilenstein am 17. Februar erreicht wurde und dass dies sowohl die physische als auch die digitale Ausgabe des Spiels umfasst.

Dieser Erfolg hatte jedoch seinen Preis, denn es scheint, als sei der Mehrspielermodus nicht besonders erfolgreich gewesen, da er scheinbar bereits tot und von den Spielern ignoriert wurde...

Hast du schon Metal Gear Solid Δ: Snake Eater gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension.