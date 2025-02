Metal Gear Solid Δ: Snake Eater für Xbox bekommt ein scheinbar exklusives Minispiel

HQ

Über Nacht bekamen wir endlich sowohl ein Veröffentlichungsdatum als auch einen neuen Blick auf das obszön vielversprechende Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Remake - letzteres beinhaltete den Minispiel-Klassiker Snake vs Monkey. Aber Ape Escape ist eine Marke von Sony, bedeutet das, dass wir uns auf diese PlayStation-Symbole auf der Xbox freuen können?

Nein, das tut es nicht. Wie Wario64 und andere darauf hingewiesen haben, wird es ein weiteres Minispiel für Xbox geben, und eine Silhouette im Xbox-Trailer zeigt, wer den Hauptcharakter darin spielt... der zufällig Bomberman ist. Ob sich dieses Minispiel nicht nur in der Grafik unterscheidet, bleibt abzuwarten, aber den Kommentaren in den sozialen Medien nach zu urteilen, sind viele Leute sehr begeistert von Bomberman als Alternative und geben an, dass dies bedeutet, dass sie beide Editionen bekommen.

Wie fühlst du dich, spielt das eine Rolle oder hättest du lieber das Minispiel Snake vs Monkey oder das neue mit Bomberman?

Schauen Sie sich unten den Trailer für die Xbox-Version an, in dem Bomberman mit dem vorgestellt wird, was in der Fachsprache als "eine große verdammte Explosion" bekannt ist.