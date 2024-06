Metal Gear Solid Δ: Snake Eater für den Start im Jahr 2025 bestätigt

HQ

Bereits im Januar deutete PlayStation an, dass Metal Gear Solid 3: Remake im Jahr 2024 erscheinen soll, was ein seltsamer Beitrag von GameStop in den sozialen Medien Anfang dieser Woche zu bestätigen schien. Ziemlich passend, denn das Original wird im November 20 Jahre alt. Leider scheint es, als könnten wir diese Hoffnung jetzt aufgeben.

Nordic Game Supply, Konamis PR-Partner in den nordischen Ländern, hat uns eine Pressemitteilung geschickt, die uns an den beeindruckenden Gameplay-Trailer von Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erinnert. Das Interessanteste daran ist jedoch, dass die Pressemitteilung mit der Aussage endet, dass Metal Gear Solid Δ: Snake Eater irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll, so dass es so aussieht, als hätte Konami beschlossen, Silent Hill 2 Remake und Metal Gear Solid Δ: Snake Eater nicht zu nahe beieinander zu veröffentlichen. Ich habe Nordic Game Supply eine E-Mail geschickt und gefragt, ob dies ein Fehler ist oder nicht, und werde Sie auf dem Laufenden halten, wenn sie antworten.