Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Die ESRB-Einstufung deutet darauf hin, dass der NSFW-Inhalt des Originals beibehalten wird

Im August werden wir wieder einen klassischen Metal Gear Solid-Titel mit modernisierter Grafik, Gameplay und mehr erleben. Eine Sache, die Virtuos in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater nicht geändert zu haben scheint, ist das Demo-Theater.

Im Originalspiel ist das Demo-Theater ein freischaltbares Extra, mit dem du alle Zwischensequenzen des Spiels mit einer frei beweglichen Kamera ansehen kannst, die du steuerst. Das Peep-Demo-Theater wird freigeschaltet, indem du jede zweite Szene im Demo-Theater erhältst, was mehrere Durchläufe erfordert.

Per VGC wurde dieses Extra - das die weibliche Spionin Eva in Unterwäsche zeigt - in der ESRB-Bewertung für das Spiel beschrieben. "Das Spiel enthält einige anzügliche/sexuelle Inhalte", heißt es in der Bewertung. "Ein Mann, der die Brüste einer Frau begrapscht, Nahaufnahmen von tiefem Dekolleté, eine Figur, die kurz den Schritt eines Mannes begrapscht, ein Peep-Demo-Theater, in dem die Spieler Zwischensequenzen des Körpers einer weiblichen Figur aus der Ich-Perspektive sehen können."

Dieses Feature mag einige Kontroversen nach sich ziehen, aber es wird wahrscheinlich auch Unterstützung von Spielern haben, die alles aus dem Originalspiel in das Remake aufnehmen wollen. Wir müssen sehen, ob das Peep Demo Theater genauso NSFW ist wie im ursprünglichen Snake Eater.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erscheint am 28. August für PS5, PC und Xbox Series X/S.