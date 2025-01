Metal Gear Solid Δ: Snake Eater bekommt heute eine doppelte Dosis Funko Pop

HQ

Wir wissen immer noch nicht, wann Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheinen wird, abgesehen davon, dass es noch in diesem Jahr passieren soll. Doch nun kommt ein kleines Zeichen, das möglicherweise so interpretiert werden kann, dass der Launch näher rückt. Funko Pop hat Statuetten angekündigt und veröffentlicht, die sowohl auf The Boss als auch auf Naked Snake basieren - die, wie ihr wisst, Schlüsselfiguren im lang erwarteten Remake sind.

Oft wünscht man sich so etwas in Verbindung mit heißen Events und Releases, um Synergieeffekte zu erzielen, so dass es mit etwas Glück nicht allzu lange dauern wird, bis Konami ein definitives Release-Datum anbietet.

Das sind aber nicht die einzigen Funko Pop-News, die wir heute bekommen haben, denn es gibt auch jede Menge gutes Zeug für Fans von Teenage Mutant Ninja Turtles, vor allem für diejenigen, die The Last Ronin lieben (und wer tut das nicht?). Schaut euch die Metal Gear und Turtles Figuren in den Threads-Posts unten an.