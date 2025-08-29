Metal Gear Solid Δ modernisiert originale Pin-up-Poster mit neuen Aufnahmen der gleichen Modelle

HQ

Wie zu erwarten und wie es sein sollte, gibt es jede Menge Easter Eggs in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Jetzt macht Automaton auf ein charmantes Spiel aufmerksam, das zeigen soll, wie lange es her ist, dass das Original, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, veröffentlicht wurde.

Es handelt sich um die Tiefdruck-Idol-Poster (Poster von jungen weiblichen Models, die spärlich bekleidet - aber nicht nackt posieren), die im Original enthalten waren. Da das Spiel sowohl Legacy Style als auch New Style bietet, je nachdem, ob man das Abenteuer so nah wie möglich am Original oder mit der heutigen Moderne erleben möchte, nutzten die Entwickler die Gelegenheit, um etwas Spaß mit dem Konzept zu haben.

Wenn du Legacy Style spielst, bleiben alle Bilder von Tiefdruck-Idolen erhalten, aber in höherer Auflösung. Wenn Sie sich jedoch für New Style entscheiden, erhalten Sie die gleichen Modelle, jedoch mit neu aufgenommenen Bildern. Creative Producer Yuji Korekado erklärte in der Famitsu, dass sie die Originalmodels gebeten hatten, stilvolle neue Bilder von sich selbst einzusenden. Einige "posierten noch einmal in Badeanzügen und modischen Kostümen, andere lieferten Familienfotos".

Es ist eine unterhaltsame Art, zu zeigen, dass es tatsächlich über zwei Jahrzehnte her ist, seit wir Snake Eater zum ersten Mal gespielt haben. Schauen Sie sich diesen kurzen YouTube-Clip zum Vergleich an.

Was halten Sie von diesem Ansatz - und vergessen Sie nicht, unseren Testbericht zu lesen?