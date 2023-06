Metal Gear Solid 4 lief auf der Xbox 360 "wunderbar"

HQ

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots war nur auf PS3 verfügbar, als es 2008 auf den Markt kam, aber anscheinend war dies nicht immer der Fall, und eine Xbox 360-Version des Spiels war geplant.

Diese Version des Spiels erblickte jedoch nie das Licht der Welt, und wie Ryan Payton, der stellvertretende Produzent von Metal Gear Solid 4, in Steven L. Kents The Ultimate History of Video Games Vol 2 (danke, Time Extension) sagt, kam die Entscheidung, es von der Xbox 360 zu entfernen, etwas spät am Tag.

Payton erklärt: "Obwohl meine Kollegen bei der Entwicklung auf PS3 unterdrückt waren, waren die meisten von ihnen immer noch eingefleischte Sony-Fans und waren nicht dafür, Ressourcen für einen solchen Test auszugeben." "Sie glaubten, dass Metal Gear Solid 4 auf Microsofts älterer und minderwertiger Hardware schrecklich aussehen und laufen würde. Eines schicksalhaften Tages veranstaltete das F&E-Team von Konami ein Meeting, bei dem wir die Früchte ihrer Arbeit sehen konnten - Metal Gear Solid 4 lief wunderschön und flüssig auf einer Xbox 360."



Obwohl es auf der Konsole gut lief, wären aufgrund der Verwendung von DVD/ROM-Discs auf der Xbox 360, die nur 8,3 GB Speicherplatz aufnehmen konnten, zahlreiche Discs erforderlich gewesen, um das Spiel auf diese Plattform zu bringen, während die PS3 BD-ROM-Discs verwendete, die bis zu 54 GB fassen konnten.

