Metal Gear Solid 3 Remake mit wunderschönem Teaser-Trailer bestätigt

Gerüchte über ein Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater machten bereits seit einiger Zeit die Runde, als Konami Metal Gear Solid 2 und 3 bereits 2021 aus den digitalen Stores entfernte, aber versprach, dass sie in irgendeiner Form zurückkehren würden, also war ich nicht der Einzige, der dies nur als Bestätigung von Remastern und einem Remake auffasste. Sie haben sich aber auf jeden Fall Zeit gelassen, um aufzutauchen.

Konami hat endlich bestätigt, dass Metal Gear Solid 3: Snake Eater irgendwann in der Zukunft ein Remake für PC, PlayStation 5 und Xbox Series bekommt. Dies wird Metal Gear Solid Δ: Snake Eater heißen, oder Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, wenn Sie so wollen, also scheint es, als würde das Unternehmen die Tür für andere Remakes nach diesem offen halten.

Es ist schwer zu sagen, ob dies ein Remake im Stil von Final Fantasy VII: Remake, Resident Evil 2 oder The Last of Us: Part I sein wird, da eines der wenigen Dinge, die uns gesagt werden, ist, dass Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wird "eine originalgetreue Nachbildung der ursprünglichen Geschichte und des Spieldesigns sein, während das Gameplay mit atemberaubender Grafik und einer nahtlosen Benutzererfahrung weiterentwickelt wird" und "auch neue Elemente hinzugefügt werden".

Die Tatsache, dass Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 aus Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater bestehen wird, wenn es diesen Herbst auf "den neuesten Plattformen" erscheint, lässt es jedoch so aussehen, als ob die Upgrades und Änderungen im Remake des letzteren erheblich sein werden. Vor allem, wenn wir auch die folgenden Screenshots berücksichtigen.

Welche Art von Änderungen wünscht ihr euch, und was sollte Konami auf keinen Fall anfassen?