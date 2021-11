Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3 sind vorübergehend nicht verfügbar

HQ

Diese Woche enthüllte Konami, dass Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (einschließlich der erweiterten Substance-Fassung), Metal Gear Solid 3: Snake Eater und alle Produkte, die diese beiden großartigen Spielen auf irgendeine Weise in sich vereinen, aus den digitalen Stores entfernt wurden. Die Firma verfüge derzeit nicht über alle Rechte an einigen der verwendeten Archivaufnahmen, weshalb sie ihre Games nicht länger verkaufen dürfen.

Was diese Entwicklung so spannend macht, ist, dass das japanische Unternehmen augenscheinlich davon ausgeht, dass sie die Situation bald behoben haben. Die entsprechenden Lizenzen sollen erneuert werden, doch wir fragen uns natürlich, warum sie sich diese Arbeit machen. Vermutlich würden die alten Spiele anschließend nicht gerade aus den Regalen fliegen...

Zieht man jedoch die Gerüchte hinzu, laut denen Konami mit dem chinesischen Team von Virtuos an der Aufbereitung der Metal-Gear-Solid-Reihe arbeiten soll, erscheint die Angelegenheit plötzlich in einem anderen Licht. Eine Neuauflage von Metal Gear Solid 3: Snake Eater ist möglicherweise im Gespräch, sowie eine Art Reboot des originalen Metal Gear Solid.